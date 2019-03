Kylie y Kris Jenner están enfadadas y no se dirigen la palabra

Desde que Kylie Jenner empezase a llenarse los labios de silicona, la pequeña del clan Kardashian dejó de ser la sombra de la familia y ha conseguido convertirse en una de las hermanas que más tirón tiene. Tanto, que Kylie ha decidido enfrentarse a su madre y seguir el camino que ella quiere y no el que le marca su madre.

Una actitud que ha hecho estallar a Kris Jenner contra la pequeña, con quien lleva ya más de dos semanas sin dirigirse la palabra. Según revela Kris, en el último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians', Kylie va totalmente a su bola. Incluso ha decidido mudarse a una casa ella sola para no tener que dar explicaciones de dónde va y con quién.

Desde que comenzase su relación con Tyga, Kris mostró su disconformidad con la nueva relación con su hija, afirmando que el rapero no era una buena influencia para Kylie. Vamos, que entre unas cosas y otras madre e hija está pasando por uno de sus peores momentos.

Parece que Kris ha encontrado la horma de su zapato en su propia hija, y es mientras el resto de las hermanas hacen caso de lo que dice su madre, Kylie ha decidido plantarle cara y vivir su vida como ella quiere: sin directrices maternas.