Kylie Jenner no puede evitar estar en boca de todos, desde las duras críticas que recibió por usar pieles de animales en sus looks mientras defendía los masivos incendios de Australia. Ahora, se ha revelado que la estrella de 'Keeping Up With the Kardashian' ha donado la escalofriante cifra de un millón de dólares para ayudar a los equipos de extinción y familias perjudicadas, tal y como hicieron Elsa Pataky y Chris Hemsworth.

Sin embargo, la menor de las Kardashian-Jenner no ha saltado a las portadas por este gesto tan solidario, sino por el nuevo tatuaje que se le ha descubierto, y es que después de publicar una fotografía vía stories , hemos podido comprobar que la empresaria de 'Kylie Skin' tiene tatuado en la parte interna de su tobillo: 'ta', lo que ha llevado a pensar que ha querido hacer una referencia en su piel de los dos grandes amores de su vida, Tyga, con el que mantuvo una relación desde 2014 hasta 2017 y el padre de su hija, Travis Scott.

Lo que realmente nos inquieta es porqué ha elegido Kylie este momento para desvelar este secreto tan bien guardado, tal vez quiera dar una pista de su vida amorosa… ¡Dale arriba al play para verlo!

