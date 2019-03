Kylie Jenner, Tyga y Blac Chyna, juntos por primera vez en el cumpleaños de Klhoé Kardashian

Parece ser que las diferencias que había entre Kylie Jenner y Blac Chyna se han disuelto por completo después de ver por primera vez una imagen de las dos junto a Tyga. Y es que, recordemos que Chyna es la expareja del rapero y tienen un hijo en común. Sumado a ello que actualmente Chyna es la prometida de Rob Kardashian, hermano de Kylie, y están esperando un hijo.

Sin duda alguna es una historia de telenovela aunque forma parte de la vida real. Así, después de que Kylie y Chyna protagonizaran varias disputas hace un tiempo que limaron asperezas hasta el punto en el que se han reencontrado en el cumpleaños de Klohé y todo ha sido un remanso de paz.

Las dos chicas se fundieron en un abrazo nada más verse y luego hizo lo mismo Tyga con su ex, aunque el rapero no estaba del todo cómo, pero todo es cuestión de tiempo. El que no apareció entre este triángulo amoroso fue Rob quien prefirió no quitarle protagonismo a su hermana Klhoé el día de su cumpleaños.

Pero si hay algo que se saca de positivo de todo esto es que están retomando su relación y van por muy buen camino para ser por fin una familia feliz.