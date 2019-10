Kylie Jenner se ha terminado pronunciando respecto a la gran cantidad de rumores que se han generado desde que saliera a la luz que había roto con el padre de su hija, Travis Scott.

Una ruptura, que según se ha sabido, ha tenido lugar en los mejores términos y siendo conscientes de que lo principal es el bienestar de la pequeña Stormi, cuya custodia compartirán.

Sin embargo, la cosa no termina ahí, ya que son muchos los que aseguran que Kylie no ha tardado en refugiarse en brazos de su ex, Tyga, con el que supuestamente ha tenido una cita a altas hora de la madrugada donde fueron captados por los paparazzis tal y como te mostramos en el vídeo.

Todo, a raíz de que la joven fuese vista acudiendo al hotel Sunset Marquis en compañía de sus amigas, donde se alojaba el rapero mientras trabajaba en su estudio de grabación, y saliendo del mismo sobre las 3 de la mañana. Especulaciones, sobre las que Kylie ha querido poner punto y final de una vez por todas.

"Internet hace que todo sea 100 veces más dramático de lo que realmente es. No hubo 'cita a las 2am con Tyga'. Me vieron acompañar a dos de mis amigos al estudio en el que él estaba", ha escrito en Twitter. "Travis y yo estamos en buenos términos y nuestro enfoque principal en este momento es Stormi‼ Nuestra amistad y nuestra hija son la prioridad".

