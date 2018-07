Kylie Jenner toma una importante decisión sobre su labios que cambiará completamente su imagen

Al parecer la Kylie Jenner de labios gruesos, pelo negro y caderas voluptuosas ha decidido despedirse de los retoques estéticos por un tiempo… ¡Y nosotros que ya nos estábamos acostumbrando!

La menor de las Jenner admitió a través de un comentario tras publicar una imagen que ha eliminado todo el relleno de sus labios. Su boca ha sido su marca de identidad por muchos años. En 2015 fue muy polémico cuando esta famosa no quiso aceptar su aumento de labios ante los medios y sus fans. La presión que recibió debido a su cambio notorio fue tan fuerte que terminó admitiendo en un episodio de 'Keeping Up With the Kardashians' que tenía rellenos temporales.

Como se le prohibió seguir inyectándose durante el embarazo de su hija Stormi Scott, fruto de la relación que mantiene con el rapero Travis Scott; quizá esto fue lo que hizo que recapacitara tras 9 meses de descanso.

La pequeña del clan publicó una foto junto a una amiga hace unos días donde el cambio del tamaño de sus labios es lo primero que llama la atención. Una fan le comenta que no sabía por qué esta foto le recordaba a la antigua Kylie, y fue aquí donde la hija menor de Kris Jenner decidió revelar que había decidido no inyectarse más y apostar por un look más 'natural'.