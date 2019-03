Kylie Jenner, Taylor Swift, Harry Styles o Miley Cyrus son algunos famosos que tienen un pokémon de doble

LA FIEBRE DE POKÉMON GO

Desde que el nuevo videojuego de Nintendo, Pokémon Go, llegara a nuestras vidas gran parte de la población mundial se ha entregado en cuerpo y alma por conseguir cazar el máximo de pokemons posibles. Los famosos no son menos y hemos podido descubrir que muchos de ellos también han sentido la llamada de Pokemon Go, pero esta fiebre va mucho más allá y hemos descubierto que algunos pokemons son calcados a nuestras celebrities. Así, Squirtle, Lickitung, Meowth o Jigglypuff tienen a su doble en el mundo VIP. ¡No te lo pierdas!