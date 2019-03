Kylie Jenner sube una foto suya y de Kendall de pequeñas y luego la borra

Kylie Jenner ha compartido una imagen en su cuenta personal de Instagram de cuando su hermana Kendall y ella eran pequeñas. En la antigua imagen se puede apreciar a dos tímidas niñas de ojos grandes de mas o menos 6 años de edad. También podemos observar que la belleza las ha acompañado desde su infancia.

Ahora Kylie, de 18 y Kendall de 20 se han convertido en estrellas televisivas gracias al reality que protagoniza todo el clan Kardashian titulado 'Keeping Up with the Kardashians'. Desconocemos el motivo por el que segundos posteriores a la publicación de dicha fotografía Kylie ha decidido eliminarla de su cuenta de Instagram por lo que la imagen capturada durante esos segundos cobra valor.

La instanánea no llevaba ninguna descripción consigo. Kylie y Kendall aparecen de niñas, sonriendo y muy guapas. Se trata de una fugaz fotografía entrañable de cuando las Jenner llevaban coletitas que ya ha quedado para siempre en el mundo 2.0.