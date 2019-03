Kylie Jenner rompe su silencio sobre el vídeo sexual con Tyga

Kylie Jenner zanja la polémica sobre la existencia de un vídeo con contendido erótico con su ex pareja, Tyga. Después de que sus perfil de Twitter fuese hackeado y el impostor deciese escribir mensajes como "me encanta ser famosa sin tener ningún talento" o "quiero tu pene, Justin Bieber", la socialité ha recupardo su cuenta y ha sido claro al respecto: “Nunca vas a ver un vídeo sexual mío”.

Con estas palabras, Kylie deja claro que no existe ningún vídeo comprometido de ella con él que le puedan amenazar. Pero que no existan pruebas, no significa que la pequeña del clan Kardashian-Jenner no haya protagonizado ninguna escena subida de tono con su ex.

Lo cierto es que, la celebritie siempre se encuentra en el centro de la polémica, ya sea por sus atrevidos escotes, por el desprecio a alguna fan o por sus rede sociales, Jenner sabe como acaparar la atención de los medios y ser siempre noticia. ¡Chica lista!