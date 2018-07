Kylie Jenner revela el poco tiempo que llevaba con Travis Scott cuando se quedó embarazada

Kylie Jenner ha confesado detalles de su relación con el rapero Travis Scott. La pareja ha concedido una entrevista a la revista GQ en la que la menor de las Jenner ha revelado cuándo conoció al padre de su hija. La hija de Kris Jenner ha confesado que conoció a su novio en un conocido festival. "Coachella fue una de las paradas de su tour, pero él tenía que seguir con su gira, así que me dijo: '¿qué hacemos ahora?', porque obviamente nos habíamos gustado. Yo le dije: 'supongo que me iré contigo', así que me subí al autobús con él y partimos al atardecer. Lo acompañé durante toda su gira", así ha contado Kylie dónde surgió el amor entre ellos.

De esta manera, la multimillonaria más joven del mundo ha dejado saber que solo un mes antes de quedarse embarazada conoció al padre de su hija. Y aunque en las fotos de la revista para la que han hecho declaraciones salen muy acaramelados, Kylie ha confesado que tienen peleas como todas las parejas del mundo: "Cuando nos peleamos suele ser porque hemos estado separados mucho tiempo y no nos hemos visto durante unas dos semanas más o menos".