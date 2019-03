Kylie Jenner revela el motivo por el que terminó con Tyga

Hace ya varios meses que Kylie Jenner rompió su relación con Tyga pero hasta ahora no se sabía el motivo exacto por el que la pareja había decidido acabar su romance.

Bien es cierto que su noviazgo no ha sido siempre un camino de rosas y las crisis han estado presentes en varios momentos. Pero ahora Kylie ha revelado en su programa 'Life of Kylie' la razón exacta por la que tomó esta decisión.

"No había absolutamente nada malo conmigo y T. Él y yo siempre, siempre tendremos un lazo", explica Kylie. "No hubo ninguna pelea loca, simplemente decidimos… Bueno, yo decidí que soy realmente joven. No quiero mirar atrás en cinco años y sentir que él tomó algo de mí cuando él realmente no es ese tipo de persona", confiesa.