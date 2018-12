Kylie Jenner rompe su silencio tras el supuesto engaño de Travis Scott

A principios de la semana saltaron los rumores de que el novio de Klylie Jenner, Travis Scott, le había sido infiel tras unas imágenes que salieron de él besándose con otra chica.

Las imágenes eran un montaje de un youtuber, Christian ADam G, que colgó un vídeo en Youtube con el título 'Engañamos a Internet con fotografías falsas de Travis Scott siendo infiel'. Lo que quería con esto, era demostrar que no había que creerse todo lo que se subía a las redes sociales, y confesó, que en ningún momento quería hacer daño a nadie, ni a Travis ni a Kylie.

Nada más salir este rumor, el rapero lo primero que hizo fue desmentirlo, pero ahora que se sabe que ha sido todo una broma, obviamente a la pequeña de las Jenner no le ha hecho ninguna gracia y ha decidido hablar: "No se si de verdad hay gente que ve esto como un experimento social, peor te estás metiendo con gente, relaciones y familias reales. Me alegro de que mi relación sea fuerte, porque esto se nos está yendo de las manos. Internet a veces me asusta", escribe Kylie en sus Stories de Instagram.

La pequeña del clan no es la única que ha roto su silencio, Kim también ha salido en su defensa y ha dado su opinión por Twitter: "Odio tener que darle importancia de esto, pero es muy desagradable que encuentres divertido meterte con Travis y Kylie, que acaban de empezar una familia juntos. Esto es muy dañino para las parejas y familias".