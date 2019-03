Kylie Jenner renoce que ella siempre ha sabido que su padre, Caitlyn Jenner, era transexual

Kylie Jenner puede presumir a sus 18 años con ser una de las jóvenes más influyentes de este momento. A pesar de su corta edad, Kylie cuenta con una asentada carrera en el mundo de los negocios y la moda. Ha sacado su propia línea de labiales, ropa e incluso se ha convertido en la nueva imagen de Puma. La revista Wonderland la ha sacado en portada donde ha hecho una reveladoras declaraciones sobre su vida.

La joven ha reconocido que siempre ha sabido la identidad sexual de su padre y que lo único que quería es que Caitlyn Jenner fuese honesta con ella misma. "Sinceramente, sólo quería que no mintiese. Sólo quería honestidad y que no hubiese secretos", reconoce Jenner. Lo cierto es que siempre han estado muy unidos.

Además, también ha desmentido los rumores sobre algunas cirugías estéticas que algunos medios aseguraban que se había hecho. "La gente no se da cuenta que acabo de cumplir 18 años y que mi madre no me iba a dejar a que me operase de la nariz o los pechos".

La entrevista ha dado mucho de sí. Jenner también ha hablado sobre cómo lleva la fama y que tiene pensado hacer en el futuro. Kylie reconoce que siempre ha sido una mujer de negocios y pretende retirarse de la vida pública y permanecer detrás de los focos. "A medida que he ido creciendo, he escuchado las peores cosas que se pueden escuchar sobre mí y he tenido que soportar la intimidación sobre mi vida privada con todo el mundo juzgándome", sentencia la joven.