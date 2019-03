Kylie Jenner quiere dejar de aparecer en el reallity 'Keeping Up With The Kardashians'

Kylie Jenner quiere dejar el reallity que comparte con toda su familia, 'Keeping Up With The Kardashians', resulta que la hermana pequeña de Kim Kardashian no se siente cómoda mostrando sus emociones continuamente. Esta reflexión a la que ha llegado Kylie se puede deber al cambio de sexo de su padre, Bruce Jenner.

Kylie que sólo tiene 17 años, no quiere que la sigan grabando, ya que según confiesa una fuente anónima, no se siente cómoda: "Ya no le interesa ser parte de la serie. Lo que ha pasado con Bruce le ha hecho darse cuenta de que es hora de marcharse. Bruce se ha dado cuenta de que ha esperado mucho para sincerarse y transformarse en lo que quería ser. Pero Kylie no estaba preparada y le cogió por sorpresa".

Aunque parezca una reflexión que la pequeña ha tomado por su cuenta, todo apunta a que se debe más a un enfado repentino. ¿Qué pensarán Kim, Kendall, Kourtney y Khloé sobre la decisión de la adolescente?