Kylie Jenner publica una imagen que cambió todo cuando tenía nueve años

Kylie Jenner es una de las hermanas del clan Kardashian que más veces cambia su aspecto, su pelo a lo largo de la semana puede llegar a ser visto hasta de tres colores diferentes, y es que a Kylie le encantan la variabilidad y verse diferente día tras día.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha compartido una imagen en su cuenta personal de Twitter en la que explica cuando cambió todo, cuando la menor de las Jenner empezó a convertirse en una auténtica celebrity que jugaba y arriesgaba con su look.

Kylie ha compartido una imagen de cuando tenía nueve años, en ella aparece con una gran mecha rubia adornando su morena melena. Un momento en el que como revela en la imagen "cambió todo".