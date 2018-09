Kylie Jenner, protagonista del nuevo videoclip de Tyga tras un ataque de celos

Sustituye a la modelo Nicole Williams

Kylie Jenner ha descubierto su faceta más celosa en el último episodio emitido del reality show 'Keeping up with the Kardashians'. La benjamina del clan Kardashian Jenner ha montado en cólera cuando se ha enterado de que su novio, el rapero Tyga, había contratado a una top model para protagonizar su nuevo videoclip, tras lo que le ha obligado a despedirla y contratarla a ella como actriz principal. ¡Qué fuerte!