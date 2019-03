Kylie Jenner se presenta en un baile de graduación y revoluciona a todos los asistentes

Las mejores twitpics de la semana | Redes Sociales

Kylie Jenner se ha convertido en toda una estrella y, a pesar de ser la más pequeña de las hermanas Kardashian-Jenner, ha construido un gran imperio comercial en el mundo de los cosméticos y se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda y de la belleza, consiguiendo que algunas de sus hermanas y numerosas celebrities imiten sus outfits. Por esto mismo no nos sorprende que los jóvenes de un instituto que estaban celebrando su graduación se hayan quedado sin palabras cuando Kylie se ha presentado por sorpresa en el baile que habían organizado. Los chicos del Rio Americano High School nunca olvidarán el día de su graduación después del sorpresón que se llevaron. Pero para sorpresa la de Albert Ochoa que fue el afortunado que acudió del brazo de la celebrity a la celebración después de que su pareja para el baile le dejase tirado. Entre las numerosas publicaciones que los presentes compartieron en las redes sociales, destaca la de la hermana de Albert que escribía en su cuenta de Twitter: "Orgullosa de poder decir que es mi hermano", junto a un vídeo donde se podía ver a Kylie abrazando al chico efusivamente mientras el resto de compañeros miraban. Aunque todavía se desconocen los motivos por los que fue la pequeña de las Jenner junto a Ochoa, hay quien rumorea que podría tratarse de una grabación para el reality que protagoniza junto al resto de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians'. Al parecer, las cámaras no dejaron de seguir a la empresaria durante la fiesta, que se presentó con su amiga Jordyn Woods con un vestido en color nude y unas sandalias de tacón, y por eso se cree que podría tratarse del rodaje de un capítulo para la 13 temporada en la que están inmersos.

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) 9 de abril de 2017

Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B — Sam Adams (@sam_adams_10) 9 de abril de 2017