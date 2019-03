Kylie Jenner preferiría "apuñalarse" que vivir con Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian vuelve a tener su casa en obras. En un adelanto del reality 'Keeping Up With the Kardashians', Kylie Jenner confesó que prefiere "apuñalarse" a sí misma antes que vivir con su hermana Kim, su cuñado Kanye West y su sobrina North.

Cuando Kim sugirió mudarse a casa de su Kylie hasta que le arreglen su dormitorio y cuartos de baño, nunca pensó que obtendría una respuesta tan dura y tajante como la que recibió por parte de su hermana: "Prefiero apuñalarme. Nadie se queda en mi casa".

Así de directa contestó Kylie a Kim cuando propuso quedarse en su casa, y es que aunque en el mundo de las Kardashian parece que la familia se lleva a las mil maravillas, entre algunas de las hermanas hay diferencias y desencuentros como este.