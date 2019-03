Kylie Jenner podría tener problemas con la justicia por plagio en la campaña publicitaria de sus cosméticos

El imperio de cosméticos de Kylie Jenner no para de crecer y ya es todo un éxito. Poco queda para que abra su primera tienda física, y hasta ahora, todo lo que ha sacado a la venta se ha convertido en uno de los productos más deseados. La pequeña del clan Kardashian-Jenner tiene un futuro prometedor como empresaria.

Pero ahora se podría enfrentar a problemas con la justicia, porque puede caer sobre ella una demanda por plagio de imágenes. La cuenta oficial de Instagram de la marca de productos de Kylie compartió una imagen promocionando sus cosméticos muy similar a una publicada previamente en la cuenta de Instagram de Vlada Haggerty, quien además de quejarse por redes sociales, está planteándose interponer una denuncia.

La cuenta de Instagram de Vlada Haggerty recoge imágenes de labios pintados de forma artística y original, que cuenta con 483.000 seguidores, y su administradora se ha planteado denunciar. Pero hay un vacío legal, y es que aunque las fotos están sujetas a derechos, las ideas no están legalmente protegidas, y la foto que ha recreado 'Kylie Cosmetics' no es exactamente igual, por lo que no sería seguro que en un juicio Vlada saliese victoriosa.

El equipo de TMZ ha querido hablar con Kylie Jenner y con su equipo y no han obtenido respuesta. Aún no se sabe cómo se resolverá el polémico asunto que ha atacado directamente al imperio de Jenner.