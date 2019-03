Kylie Jenner podría estar comprometida con Tyga

Ha presumido de anillo en Snapchat

Todo lo que rodea a Kylie Jenner es ostentación, y su anillo de compromiso no iba a ser menos. ¡Sí, sí, has leído bien! La pequeña del clan Kardashian-Jenner podría pasar por el altar con Tyga. Aunque la pareja no ha confirmado ni desmentido la noticia, el tamaño del brillante de la sortija de la que ha presumido en Snapchat delata que la reconciliación con el rapero puede terminar en campanas de boda.