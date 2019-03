Kylie Jenner pide perdón a su hermana Kendall por la polémica sobre los posibles retoques estéticos

Pero el debate aún continúa, porque a pesar de los intentos de su hermana pequeña por demostrar que Kendall no se había sometido a ningún retoque estético, el uso del filtro del 'perrito' de Snapchat tapaba buena parte de la cara de la modelo y no se conseguía ver con claridad la boca de Kendall.

Fueron muchas las quejas y comentarios que se desataron, pues la más natural del clan Kardashian-Jenner podría haber caído en lo mismo que sus hermanas, y esto no gustó nada a sus fans. Pero su hermana Kylie se ha encargado de aclarar que Kendall no se ha sometido a ningún retoque estético en la cara y que todo era resultado del maquillaje que ella misma había realizado con su gama de productos cosméticos. Además ha aprovechado para pedir perdón públicamente a su hermana por el revuelo.

