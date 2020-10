El carísimo look con el que Kylie Jenner lleva a su hija Stormi a su primer día de colegio

Este va a ser un año diferente para los alumnos de los colegios del mundo entero. Para quien también es diferente y no precisamente por la crisis sanitaria es para la hija pequeña de Kylie Jenner, Stormi Webster, quien se ha enfundando en look muy particular para empezar su etapa escolar.

Un look que más bien se podría poner para acudir a algún desfile de moda y que, según le han comentado los propios fans de la Kardashian, puede llegar a costar un total de 12.000 euros. En la publicación compartida por Kylie, su pequeña da saltos de felicidad por el primer día del cole y lo hace rodeada de unos carísimos coches de lujo.

La influencer además también ha compartido el día completo que ha pasado con su pequeña y cómo están preparando en casa de las Kardashian ya todo lo necesario para la noche de Halloween, que este año será bien diferente y para la que la empresaria tendrá que esperar casi un mes para celebrar.

