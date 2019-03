Kylie Jenner y Khloé Kardashian quieren dar a luz el mismo día

Kylie Jenner y Khloé Kardashian están empeñadas en que sus embarazos sigan siendo un secreto de alto Estado. Pero lo cierto es que por mucho que intenten ocultarlo, es más que evidente que ambas serán mamás próximamente y hay muchos datos que así lo revelan.

Como, por ejemplo, que las hermanas tendrían ya más que decidido que ambas quieren dar a luz el mismo día y ya estaría todo programado. Todo ello con la intención de que salga en su reality, ‘Keeping Up with The Karashians’, en definitiva, una estrategia publicitaria en toda regla.

Es más, Kylie y Khloé quieren tener una planta en exclusiva para ellas en el afamado hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, y prohibir el uso de teléfonos móviles a todo el personal sanitario que las atienda, para así mantener la privacidad del momento y que este se dé a conocer solo a través de su programa.