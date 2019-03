Kylie Jenner, Kaley Couko y Jonah Hill muestran sus cicatrices sin complejos

FAMOSOS VALIENTES QUE SE MUESTRAN TAL Y COMO SON

Recientemente Ariel Winter se convertía en la protagonista de las redes sociales tras explicar por qué había decidido no cubrir sus cicatrices en la pasada gala de los Premios SAG. La actriz se sometió hace tiempo a una reducción de pecho, y el vestido por el que optó para la fiesta del Sindicato de Actores las dejaba al descubierto. Ante los muchos comentarios que se publicaron en la red, Ariel no dudó en explicar que había decidido no taparlas porque esas cicatrices forman parte de ella. Por este motivo en Celebrities.es hemos querido recopilar a aquellos famosos que muestran algunas cicatrices y que al igual de Ariel no tienen ningún complejo en mostrarlas.