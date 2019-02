La drástica decisión que ha tomado Kylie Jenner con Jordyn Woods tras liarse con Tristan Thompson

Después de haberse descubierto que Tristan Thompson le ha sido infiel una vez más a Khloé Kardashian pero esta vez con una persona que ha dejado completamente noqueada a la familia Kardashian, la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods, Kylie ha decidido tomar una drástica decisión.

Desde hace tiempo se lleva comentando que Jordyn vive en casa de Kylie, una amiga que se había convertido en un apoyo incondicional para ella, pero ahora, tras los acontecimientos ocurridos, Kylie ha decidido echar a Jordyn de su casa. Así lo ha revelado el portal TMZ.

Un escándalo que todavía la familia Kardashian no puede ni creerse. Así se lo contaba una fuente cercana a las famosas hermanas a People: "Cuando empezaron a escuchar que Tristan se había acostado con Jordyn nadie lo creía. Que Tristan no se comporta como correctamente es algo que ya sabían, pero que lo fuera a hacer con Jordyn no".