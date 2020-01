Kylie Jenner ha vuelto a revolucionar las redes, y es que esta vez su extravagante estilo le ha jugado una mala pasada…

Y es que si hace unos días, la menor del 'Klan' de las Kardashian era aplaudida por publicar y dar voz en su cuenta de Instagram a la devastadora situación medioambiental que se está viviendo en Australia por los masivos incendios, pero ahora la empresaria de 'Kylie Skin' ha sido duramente criticada por publicar un stories con unas fur de Louis Vuitton elaboradas con piel de visón.

Esta situación se remonta unos días atrás, cuando la estrella de 'Keeping Up With The Karsadhian' publicó en su perfil una fotografía donde posa con un fabuloso vestido, donde muchos de sus seguidores la acusaron de no prestar la ayuda necesaria a la situación australiana y mantenerse al margen. Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron: "solo para que lo sepas, Australia está ardiendo, dona algo de tu dinero para ellos", "podrías cambiar seriamente el mundo con el dinero que tienes"...

Ahora, la hermana menor de Kendall Jenner ha vuelto a situarse en en el foco de la críticas después de este desafortunado detalle, y es que sin duda, que haya subido una foto con una sandalias de piel no ha gustado a sus seguidores....

Incluso Kim Kardashian ha decidido pronunciarse sobre esta situación y así lo publicó en su cuenta de Twitter: "Nada me molesta más que ver a la gente pensar que sabe a qué donamos nuestro dinero y pensar que tenemos que publicar todo".

