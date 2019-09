Kylie Jenner acaba de dar un buen susto a sus seguidores y familia, y es que la joven millonaria no se encuentra muy bien, por lo que ha tenido que ser internada en el hospital para poder diagnosticar qué le ocurre. La pequeña del clan Kardashian lleva días muy enferma, con fiebre, malestar general y dolor de garganta, lo que le ha obligado a cancelar sus compromisos profesionales y sobre todo tener que renunciar a algo que le hacía mucha ilusión.

Kylie había colaborado con Olivier Rousteing, el director artístico de Balmain, para lanzar una nueva colección de maquillaje 'KyliexBalmain', que sale a la venta coincidiendo con el desfile de la firma en la Semana de la Moda de París. Olivier había escogido a la joven como directora creativa de belleza de la pasarela, por lo que Kylie ha quedado completamente desolada por no poder ir.

"Entonces, como sabéis, me estaba preparando para ir a París para el espectáculo de Balmain en la Semana de la Moda de París y el lanzamiento de mi colaboración de maquillaje con Olivier. Desafortunadamente, estoy realmente enferma y no puedo viajar. Estoy desconsolada por tener que perderme este espectáculo, pero sé que mi increíble equipo y mis amigos que están en la ciudad para el evento me ayudarán a estar allí en espíritu", ha explicado Jenner a través de sus redes sociales."Crear esta colección con Olivier ha sido un sueño. Por supuesto, esta colección no es sólo para la pasarela: la creé para que pudierais tener una parte de este evento irrepetible. Estoy muy orgullosa de esta colección y de Olivier. Nuestra amistad, visión y creatividad se aprecian en los productos que hemos creado para vosotros. Aseguraos de que veis el desfile conmigo este viernes. Va a ser un evento épico y no puedo esperar".

