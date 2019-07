Kylie Jenner protagoniza por primera vez una portada con su hija Stormi, en la que aparece también su famosa madre Kris Jenner.

Así es, se han juntado tres generaciones de 'Keeping Up With the Kardashians' para la revista Harper's Bazaar Arabia.

Un amplio reportaje donde, tal y como publica la revista en su Instagram, Kylie cuentan cómo está viviendo la maternidad: "Cuando me convertí en madre, mi perspectiva de la vida cambió completamente, y ahora miro a mi madre y aprecio todas las cosas que ha hecho por mí. Ahora puedo entender sus sentimientos hacia mí, la manera de quererme y lo fuerte que es el amor por todos sus hijos".

Una exclusiva portada que puede ser el principio de la vida pública de la hija de Kylie y Travis. Y es que la pareja todavía duda si su hija debería o no aparecer en el famoso programa familiar.

Por eso ahora todos se preguntan: ¿Quiere decir esta portada que Stormi sí aparecerá en 'Keeping Up With the Kardashians'?

