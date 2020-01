No hay ninguna duda que gracias a su programa 'Keeping Up With The Kardashian', las Kardashian se han convertido en un auténtico fenómeno social. Tras la promoción de la temporada 17 del programa, pudimos ver a Kendall Jenner parodiando los famosos tutoriales de maquillaje de Kylie, haciendo más que evidente la buena relación que comparten, ¡y es que se sabía sus vídeos al detalle!

Después de que Kylie diese a luz a la pequeña Stormi, la modelo siempre ha apoyado y ayudado a su hermana pequeña, incluso son socias en la línea de ropa: 'KENDALL + KYLIE Clothing Collection', una evidencia más de la buena relación que comparten.

Y ahora que no pueden pasar tanto tiempo juntas debido a sus apretadas agendas profesionales, la menor del 'Klan' ha querido demostrar lo mucho que echa de menos a su hermana mayor con esta divertida foto de la modelo de pequeña donde le falta un diente: "Te echo de menos @kendalljenner". Una publicación que ha provocado la reacción de la top model que ha comentado la foto con un "ahg"...

No olvidemos que la propia Kendall también publicó hace unos días un vídeo muy especial de ella y Kylie de pequeñas durante sus inicios en la grabación de 'Keeping Up With The Kardashian'.

