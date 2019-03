Kylie Jenner se hace un selfie con la fan a la que gritó "no me toques"

Hay algunas fans tan obsesionadas con sus ídolos que a pesar de que les traten mal, vuelven a intentar hacerse una foto aunque se arriesguen a recibir un no. La joven a la que Kylie Jenner le gritó "no me toques" fue a West Hollywood para conseguir el selfie que no obtuvo en la anterior ocasión. Esta vez, la hermana de Kendall Jenner fue amable con el grupo de adolescentes y cedió a hacerse unas fotos con ellas. ¡La historia termina con final feliz!

No sabemos si es por miedo a perder un buen número de seguidores y por tanto que su fama se diluya o si verdaderamente Kylie estaba arrepentida por el trato dado a sus fans. De igual forma, las chicas se fueron contentas a casa con la perseguida imagen. El medio 'TMZ' pudo recoger el momento en un vídeo. ¡Dale al play!

"Estoy asustada pero sólo quiero la foto", reconoce la chica protagonista del incidente con Kylie. ¡Eso es admiración y lo demás cuento! La masa de fotógrafos era la misma que la vez anterior, pero parece que a la estrella le pilló de mejor humor.