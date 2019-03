Kylie Jenner se hace una foto mientras conduce: "Probablemente muera aquí"

La de veces que nos habrán repetido que no usemos el teléfono mientras conducimos, y aunque parece que Kylie Jenner hace oídos sordos a este tipo de consejos, tiene claro que usando el teléfono mientras conduce es una irresponsabilidad que podría tener trágicas consecuencias.

La estrella televisiva de 'Keeping Up With The Kardashians' es una temeraria ante el volante, Kylie se ha hecho una fotografía mientras conducía a sabiendas de que lo que está haciendo no está bien, así lo deja claro con su pie de foto: "Nacida y criada… Y probablemente muera aquí".

Una nueva temeridad que se suma a la de semanas atrás, y es que el DailyMail informó que Kylie había sido fotografiada enviando mensajes de texto mientras conducía.