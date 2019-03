Kylie Jenner habla por primera vez de Travis Scott como padre

Kylie Jenner solo tiene palabras buenas hacia su novio y padre de su hija Stormi, Travis Scott. Este fin de semana, los usuarios de las redes preguntaban a Kylie cómo era el rapero como padre, y esta ha dicho que Travis "es el mejor".

Pero no solo ha hablado del padre de su hija, Kylie también ha revelado otros detalles desconocidos de su embarazo secreto. Por ejemplo, la pequeña del clan Kardashian ha contado que fue a su hermana Khloé a la primera que le contó la noticia, que su madre Kris Jenner la apoyó desde el primer momento y que Travis y ella estaban convencidos de que el bebé que esperaban iba a ser chico.

Una de las preguntas que le han hecho a través de Twitter ha sido cuál fue la peor parte del embarazo, a lo que Kyilie contestó de forma divertida "realmente no he tenido un ningún episodio malo durante el embarazo, probablemente los peor ha sido no poder comer shushi".