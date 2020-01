Kylie Jenner ha vuelto a revolucionar las redes, y es que como es tradición, el Año Nuevo llega cargado de las felicitaciones de los famosos, y la hermana pequeña de Kendall Jenner ha tenido una particular forma de hacerlo…

La estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' ha subido a través de stories de Instagram diversas fotografías con las que ha ido haciendo un repaso por todo el 2019. La joven billionaria nos ha proporcionado información que hasta el momento desconocíamos, como que se había partido la muñeca en dos este año o la oportunidad de ver, por primera vez, cómo sale la empresaria de 'Kylie Skin' en su foto de carnet.

La menor del 'Klan' Kardashian se ha puesto melancólica con el inicio de año y así ha querido compartirlo con todos sus seguidores a través de este nuevo post de Instagram: "Feliz año nuevo... Cuando empieces a sentir que podrías haberlo hecho mejor este año, recuerda todas las montañas y los valles que te han traído hasta aquí... Hay mucho más de ti que ayer. En 2020, energía positiva solamente".

Kylie Jenner dni | Instagram Stories Kylie Jenner

