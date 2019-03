Kylie Jenner no se fía de la novia de su amigo Jaden Smith

La chica fue acusada de robar un bolso

Jaden Smith ha encontrado el amor con una chica llamada Sarah Snyder, el hijo de Will Smith está muy ilusionado con su nueva relación, pese a que no a todo el mundo le encante esta joven. Kylie Jenner en concreto, muy amiga del hijo del actor, no cree que Sarah sea la chica adeucada, ya que fue acusada el año pasado de robar un bolso Hermes valorado en 16.000 dólares.