Kylie Jenner se enfada y grita a sus fans: "No me toquéis"

La estrella no tenía ganas de sacarse selfies con tres de sus admiradores

Kylie Jenner protagoniza un encontronazo con tres adolescentes que querían sacarse un 'selfie' con la estrella y su herman Kendall. Mientras, la modelo si quiso fotografiarse con las jóvenes, Kylie les gritó de manera bastante desagradable: "¡No me toquéis!". Las hermanas Jenner son seguidas por miles de jóvenes que adoran sus looks y se han convertido en iconos de moda del mundo entero. Pero parece, que la más joven del clan Kardashian-Jenner no tenía su mejor día y lo pago con las tres jóvenes. ¡Menudo genio se gasta! ¡No te pierdas las imágenes!