Kylie Jenner se enfada y deja de escribir en la app de pago que ella creó

Kylie Jenner anuncia que no escribirá más para su app de pago. La reina de los cosméticos de la familia Kardashian, que la han situado en la lista Forbes de los jóvenes menores de 30 años más influyentes, ha vivido una situación un poco bochornosa que la ha sacado de sus casillas y ha hecho que rompa por completo con la app en la que publicaba posts de forma periódica para que sus seguidores pudiesen conocer más de ella. Según han declarado tanto la empresa que gestiona la app como ella misma, la publicación no ha sido escrita por ella y se trata de un error al que están intentando poner solución. La persona anónima encargada de publicar el polémico post de Kylie, que ha hecho que quiera retirarse de la app, ha comentado algunos aspectos de la vida más íntima de Jenner. El texto recomendaba el uso de lencería sexy y de juguetes sexuales para subir la temperatura en la intimidad. Ante esto, la ofendida Kylie ha querido mandar un mensaje a sus seguidores disculpándose, asegurando que no estaba escrito por ella y garantizando una solución. "Hola chicos, desde ahora no publicaré nada personal en mi app nunca más. Ha sido publicado algo que jamás he dicho o visto. Un post que jamás habría aprobado. Y me parece injusto para mí y para vosotros que penséis que esas eran mis palabras. Lo siento y encontraremos una forma en la que todos estemos satisfechos. Os quiero", escribía en su cuenta de Twitter para anunciar la noticia a sus seguidores. La empresa que se encarga de la gestión de la app donde la celebrity narraba algunos aspectos de su vida privada han asegurado que trabajarán muy duro para que esto no vuelva a ocurrir. Además, por medio de un comunicado, han afirmado que se trata de un error y que lo que se publicó en nombre de Kylie era un borrador con palabras que no estaban ni dichas ni escritas por ella.

Hey guys from now on I won't be posting personally on my app anymore... — Kylie Jenner (@KylieJenner) 3 de enero de 2017

a post went up today quoting something that I NEVER EVER said or saw. A very personal post that I would never ever approve. — Kylie Jenner (@KylieJenner) 3 de enero de 2017

And it's unfair to me and you to think that those were my words.I'm sorry and I know we will figure somethng out so we can all be satisfied — Kylie Jenner (@KylieJenner) 3 de enero de 2017

Love You — Kylie Jenner (@KylieJenner) 3 de enero de 2017