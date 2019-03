Kylie Jenner declara que le cuesta mucho hacer nuevos amigos

Es muy irónico que una de las personas con más seguidores de Instagram, casi 49 millones de seguidores, como es Kylie Jenner se sienta sola en cuanto amigos se refiere. Y es que la benjamina del clan Kardashian-Jenner ha concedido una entrevista a Elle y ha declarado que le cuesta mucho hacer nuevos amigos.

"Nunca hago nuevos amigos. Los que tengo son de hace mucho tiempo e incluso muchas veces he acabado perdiéndolos. Ahora mismo tengo a dos grandes amigas, Stassi y Jordyn. Stassi es amiga mía desde que teníamos 11 años y Jordyn desde los 13. Llevan mucho tiempo a mi lado y es que ellas me conocen antes de que fuese la "Kylie" famosa", se sinceraba Kylie.

Nadie diría que algo así le puede pasar a alguien con tanta popularidad pero la realidad muchas veces es muy diferente a la imagen que se proyecta a través de la televisión o las redes sociales. Añadiendo además el hecho que al ser una persona pública tenga que tener más cuidado cuando conoce a alguien por miedo a que se aprovechen de su fama.

Pero esto no es lo único que le preocupa a Kylie, también teme hacerse mayor demasiado pronto y perderse vivencias normales de los jóvenes de su edad: "No quiero sentirme mayor con 18 años. Quiero tener mi edad y quedar con mis amigos como el resto de la gente. Todavía tengo la sensación de que no tuve una infancia propiamente dicha. No tuve la oportunidad de tener 16, 17 años e ir a una fiesta del colegio. Nunca ha estado en una fiesta del colegio. Me siento mucho más madura que mis amigas", concluye.