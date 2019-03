Kylie Jenner confiesa qué ha hecho para recuperar su cuerpo tras ser madre

Si recientemente Kylie Jenner mostraba orgullosa su vientre plano frente al espejo dejando así constancia de que por fin se sentía bien con su figura tras convertirse hace poco más de un año en madre por primera vez.

Pero Kylie no tiene ningún secreto sino todo ha sido a base de mucho esfuerzo…

A través de sus Stories de Instagram la empresaria, que recientemente era nombraba como la joven más rica, ha contado cómo recuperó su figura tras coger 18 kilos durante el embarazo.

"Soy una persona de constitución delgada, aunque no como mi hermana Kendall, que tiene porte de modelo. Aunque siempre he tenido un estómago plano, algo que me ha costado retomar después de dar a luz a Stormi, y creo que todo ha sido cuestión de dieta", confiesa Kylie. Además, añade: "En realidad comía lo que me daba la gana, desde pizza hasta pasta. Un hábito que corté en seco, empecé a comer mejor y ese es el único truco que a mí me ha servido. Escuché que recuperarse de un embarazo lleva tanto tiempo como el embarazo en sí, algo que es totalmente cierto, ahora es cuando, pasado un año, me siento de nuevo en mi línea".