Kylie Jenner confiesa la verdadera relación que tiene con Kendall Jenner

Hasta ahora todos pensábamos que Kylie Jenner y su hermana Kendall Jenner eran íntimas, pero lo cierto es que en realidad son personas muy diferentes.

Kylie centrada su línea de cosméticos y Kendall en su carrera como modelo. Ahora, las palabras de Kylie en el siguiente programa de las Kardashian te dejarán con la boca abierta.

"Kendall y yo no creo que fuéramos amigas si no fuésemos hermanas", confesaba Kylie. Parece que estas declaraciones tan firmes no pasarán desapercibidas para muchos de los seguidores del show 'Keep Up With The Kardashian'.