Kylie Jenner confiesa que le gusta mucho más Caitlyn Jenner que Bruce

El cambio de género que ha sufrido Bruce Jenner a Caitlyn Jenner ha sido aceptado por su familia con normalidad. Así, la menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie, acudó al programa de la popular Ellen DeGeneres donde habló abiertamente de cómo vivió este proceso.

Kylie confirmó en directo que a ella le gusta mucho más Caitlyn como mujer que cuando era Bruce: "Ella me gusta más que Bruce. Hablamos de maquillaje y de ropa. Estamos más unidas, pero no es solo eso. Siento que ya no hay secretos en la familia. Me da la sensación de que antes había un gran secreto", revela.

También comentó que ella sospechaba desde que era pequeña que algo raro pasaba pues junto a su hermana Kendall pillaron una vez a su padre vestido de mujer: "Sinceramente, lo sabía desde hace mucho tiempo y llegamos a descubrirle vestido de mujer. Eso sucedió cuando mi hermana y yo teníamos seis y siete años, creo. Así que sabíamos que algo sucedía desde hacía tiempo, pero nunca hablamos del tema. A veces, cuando estaba con mis amigas, [mi padre] entraba en la habitación y nos preguntaba: '¿De qué estáis hablando?' y bromeaba con nosotras, y yo ya sabía que algo pasaba, pero me parece que ahora pasamos más tiempo juntas porque no hay secretos entre nosotras".

Por último dejo claro que está muy orgullosa de la nueva Caitlyn porque, por fin, puede ser ella misma, y considera que puede ser un ejemplo para otros casos similares: "Está siendo ella misma. Y a mí me parece que eso es algo fantástico y quiero ser un ejemplo para mi generación porque creo que eso es algo increíble. Creo que si otros chicos o chicas de mi edad ven que yo soy capaz de aceptar algo así, entonces ellos también aceptarán más a otras personas".