Kylie Jenner celebra su 19 cumpleaños en las Bahamas con Tyga

¡Qué tiemble las Bahamas! Kylie Jenner ha aterrizado en la isla para seguir celebrando su cumpleaños. Pero no lo ha hecho sola, el squad formado por Kendall Jenner, Bella Hadid y Hailey Baldwin han acompañado a la hija de Kris Jenner para que no sople las velas solas. Pero cuatro chicas guapas necesitan de un guardaespaldas que las proteja que no ha sido otro que Tyga.

Pero en la fiesta de Kylie Jenner no podía faltar un barco donde las chicas pudiesen presumir de tipazo y las llevase a una solitaria playa donde pudieran tomar el sol sin ser molestadas. El cumpleaños de la menor del clan Kardashian-Jenner ha estado marcado por el lujo ya que desde principios de agosto hasta después del 10 agosto, Kylie ha estado festejando su fecha de nacimiento.

En uno de los locales más 'cool' de Los Ángeles, The Nice Guy, daba el pistoletazo de salida al derroche que vendría después donde el regalo de Tyga ha sido el gran protagonista. El rapero agasajó a su chica un coche de la casa Mercedes valorado en 200.000 euros.