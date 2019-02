Las fotos de la impresionante casa de Kylie Jenner: su vestidor te hará gritar

Aunque a través de las redes sociales hemos descubierto algún rincón de la casa de Kylie Jenner en Los Ángeles, lo cierto es que Kylie protege mucho su intimidad y la de su familia por eso hasta ahora no habíamos visto la casa de Kylie con tanto detalle.

Y es que mientras hemos visto la casa de Kim, Khloé y Kourtney, y por su puesto la casa de Kris Jenner, en el programa familiar 'Keeping Up With The Kardashians', la casa de Kylie prácticamente no aparece en el programa.

Pero ahora, gracias al reportaje que le ha hecho la revista Architectural Digest, el fotógrafo Douglas Friedman fotografía la casa de Kylie y muestra así cómo es la casa de la menor del clan.

Los diferentes salones, la entrada, la cocina, el bar, así como la habitación de Barbie que tiene dentro de la casa, y por supuesto, su enorme vestidor. Un vestidor que nos ha dejado alucinados con la colección de zapatos y de bolsos que tiene Kylie con apenas 21 años.