Kylie Jenner y Blac Chyna se convierten en mejores amigas pese a los rencores del pasado

No es un secreto que Blac Chyna no ha sido muy bien recibida por la familia Kardashian-Jenner. La relación de la novia de Rob Kardashian con las hermanas de éste no es muy fluida y su suegra, Kris Jenner, no la ve con muy buenos ojos, a pesar que ha traído de nuevo la alegría a la vida de Rob.

Pero parece que Kylie está encantada con su cuñada. Tanto es así, que no ha dudado en publicar varios snapchats con Blac Chyna añadiendo frases como "saliendo con mi sis" o "hemos sido amigas todo este tiempo". A pesar de que la menor del clan Kardashian-Jenner está encantada con su nueva amiga, su novio, Tyga considera que Blac no es una buena influencia para su chica y no le gusta nada esta amistad según apunta el medio 'HollywoodLife'.

A pesar de que a Tyga no le haga mucha gracia la relación entre su ex y Kylie, el rapero sólo quiere buscar lo mejor para su hijo y por eso desea que la madre de su primogénito sea feliz. "A mí me hace feliz que la madre de mi hijo sea feliz. Mi única preocupación en toda esta situación es mi hijo. Quiero que crezca en un ambiente feliz", escribió en sus redes sociales sobre el compromiso de Chyna con Rob después de cuatro meses de relación.