Kylie Jenner acude al hospital tras sufrir un accidente sobre una cama elástica con su hermana Khloé Kardashian

El pasado martes Kylie Jenner tuvo que acudir al hospital tras sufrir un pequeño accidente como consecuencia de una 'pelea' con su hermana Khloé Kardashian encima de una cama elástica que tienen en el jardín de casa.

Aunque el informe médico sobre las heridas sufridas por la hermana de Kim Kardashian no ha visto todavía la luz, no parece que los daños hayan sido graves, ya que ella misma revelaba lo que había ocurrido a través de las redes sociales: "En el hospital gracias a Khloé Kardashian. Mi madre me ha dicho que nunca hubiera pensado que fuera a tener un accidente en tumbling a esta edad. Esto significa que estamos en guerra, Khloé".

Lo que sí parece es que la guerra entre hermanas sobre el 'tumbling' se ha desatado y así respondía Khloé a Kylie a través de la red: "Kylie, esto es la prueba de que tú has sido la culpable de tu accidente! Así que no te voy a pedir disculpas! Solo estoy bromeando, lo siento mucho hermanita! Que la guerra continúe!!!! (sic)". ¿Preparados para la batalla?