Kristen Stewart confiesa que volvería a estar con hombres

Kristen Stewart ha confesado en una entrevista que podría volver a tener una relación con un hombre, Kristen asegura estar abierta a todo. Desde finales de año, la actriz de 'Crepúsculo' está saliendo con la modelo Stella Maxwell con quien se la ha visto pasear en más de una ocasión por Los Ángeles.

"Mucha gente sabe que le gusta el queso a la parrilla y lo comen todos los días durante el resto de sus vidas. Yo quiero probarlo todo", decía Stewart. "Yo he comido queso a la parrilla y me gusta, pero ¿qué más hay?", ha confesado la actriz.

La intérprete también confiesa que siempre ha estado enamorada de sus parejas: "He estado profundamente enamorada de todo el mundo con el que he salido. ¿Creíais que estaba fingiendo? Siempre he abrazado una dualidad y realmente creía en ella y no me he sentido confundida o luchando contra esto".

Desde que rompiese con Robert Pattinson, Kristen no ha tenido reparos en ser fotografiada con sus novias. Su primera novia pública fue Alice Carlige, quien ayudó mucho a la actriz a perder los reparos de mostrar su amor en público.