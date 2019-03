Kristen Stewart, Zac Efron y Kim Kardashian son algunos de los famosos que más se buscan en Google

LAS CELEBS 'googleaN' SU NOMBRE A VER QUÉ APARECE

Si hasta las personas más anónimas no pueden evitar la intriga de poner su nombre en Google a ver qué aparece, no nos extraña que haya famosos que no puedan parar de 'googlear' su nombre para enterarse que es lo que se está publicando sobre ellos. Celebrities como Kim Kardashian y su hermana Kourtney, Zac Efron, Kristen Stewart, Scarlett Johansson o Emma Stone han reconocido haber metido su nombre en Google en infinitas ocasiones.