Kristen Stewart vuelve a mostrar su mejor cara para Elle Rusia

Hace bien poco que conocimos de la supuesta reconciliación de Robert Pattinson y Kristen Stewart. Parece que la cosa va en serio porque ya pululan por algunas redacciones de medios de aquí y de allí las imágenes de estos tortolitos más unidos que nunca… Puede ser que por esto Kristen esté tan guapa como se le puede ver en el próximo número de la revista Elle, en su edición rusa.

¿Será la felicidad 'again'? No lo sabemos pero la actriz de 22 años se ve impresionante en esta sesión de fotos. En blanco y negro, los fans de Kristen pueden estar más que contentos porque su ‘diva’ derrocha glamour por todos sus poros. Irresistible con un look de muy sexy, pero sin perder la esencia Stewart: sin ser muy excéntrico (una de las características de esta pálida chica).

La verdad es que, acostumbrados a verla siempre súper sencillita por la calle, con sus vaqueros y sus cómodas zapatillas, cuando la vemos así nos deja hipnotizados. ¿Se habrá quedado igual Pattinson? Algunos hablan ya de que todo lo sucedido este verano entre ellos ha sido una campaña de marketing que coincide con la próxima entrega de Crepúsculo... ¡No sabemos, no sabemos! La cosa es que aseguran que han hecho las paces y que vuelven a ser la pareja de antaño.