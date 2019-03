Kristen Stewart y St. Vincent posan juntas por primera vez

Kristen Stewart, la actriz de 26 años, y St. Vincent, la cantante de 34, han hecho su primera aparición pública ante los medios. Para ello han aprovechado el evento CFDA/Vogue Fashion Fund Show del pasado 26 de octubre. Después de un mes de relación (que se sepa), y algunas fotografías donde se las veía compartiendo su vida cotidiana, que desataron la alerta de su relación, se confirma de forma oficial. ¡Han hecho su primer posado juntas!

Hasta el momento, habían evitado en la medida de lo posible que se las viese juntas. Como por ejemplo el 24 de octubre, en el evento Women in Hollywood, que tuvo lugar en Los Ángeles, California, donde la actriz fue galardonada con el reconocimiento de ELLE. No entraron juntas en la alfombra roja, pero no se separaron en todo el evento. Hay que decir que de momento esta es la pareja de Stewart con la que más veces se ha dejado ver en público. Parece que la actriz de 'Crepúsculo' está muy entregada en esta relación.