Kristen Stewart se tiñe de rubia y pone finas a las fans de Crepúsculo

Como buena profesional que es, Kristen Stewart ha admitido que le encanta aceptar papeles que no sean los de los típicos personajes de película. "Elijo cosas que son demasiado ambiciosas y, si no pudiera hacer cosas así, no me gustaría ser actriz", declaró a la revista Vogue.

Esa forma de pensar, a parte de encarnar al personaje de Bella, han hecho que ahora Kristen esté donde está y haya conseguido ganar tantísimo dinero. Pero ella misma ha confesado que le encantaría hacer algo bueno con su fortuna, algo como formar una red de hospitales en los que la gente se pueda rehabilitar.

Además, Stewart ha confesado que se siente increíblemente conectada al personaje de Crepúsculo: "Es un personaje con el que se identifica muchísima gente. Está empezando a meterse en mi cabeza, mucho más que antes porque estamos llegando al final y ya hemos recorrido un largo camino".

"Sólo quiero que los seguidores del libro estén contentos. No me importa nada más", añadió. Y, hablando de fans, Kristen también ha admitido que las histéricas admiradoras de la saga son tan insoportables que ella opina que es mucho mejor pasar de ellas.

"No puedo ir de compras. Me molesta que no pueda salir a menudo. Y también no poder ser una chica cualquiera nunca más. Simplemente ser una chica en un sitio, eso ya ha pasado", terminó diciendo la actriz.