Kristen Stewart sube al trono por su incansable lucha para conseguir el perdón de Robert Pattinson

La lucha por obtener la corona ‘celebrity’ esta semana era casi femenina. Cinco eran las candidatas a subir al trono, pero sólo una podía ocuparlo. Gracias a vuestros votos ya tenemos a nuestra ‘reina’: Kristen Stewart.

La actriz ha demostrado que la esperanza nunca se pierde y después de muchos e incansables esfuerzos, ha conseguido obtener el perdón de Robert Pattinson. Cuando sus llamadas no eran contestadas, cuando sus mensajes no fueron respondidos… ¡Ella no se rindió! Y gracias a un romántico vídeo casero, logró reconciliarse con su ex.

Un merecido segundo puesto ha obtenido Sofía Vergara tras las polémicas de sus fotos íntimas robadas del móvil de su novio. La medalla de plata ha sido para Javier Calvo, que no ha dudado en lucir torso.

Ya fuera del podio han quedado Paula Prendes y su sensual posado para FHM; Ana Boyer y su posible romance con Iván Sánchez y, por último, la infanta Elena y el que podría ser el nuevo amor de su vida: el doctor Villamor, amigo y médico de su padre.