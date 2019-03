Kristen Stewart y su novia Stella Maxwell se cuelan en una boda gay

Kristen Stewart y Stella Maxwell han protagonizado una divertida anécdota, la pareja ha asistido a una boda en la que no estaban invitadas, y lo cierto es que se lo han pasado en grande. Las novias, Kirsten y Kayleight Jennings, no tuvieron ningún problema en que estas dos celebrities disfrutaran de la fiesta.

Las recién casadas han asegurado que no reconocieron a la actriz y a la modelo: "El dueño del restaurante me dijo: Oye, ¿te importaría que Kristen Stewart y su novia Stella se unan y se tomen un par de copas con ustedes?", a lo que ellas respondieron: "¡Sí claro! Sin problema, pero… ¿quiénes son? Parecían dos chicas normales. Tenían un poco ese aire de Hollywood, pero si no hubiésemos sabido quieres eran, no creo que las hubiéramos reconocido", ha dicho una de las novias al CBC News.

Las novias han confesado que la presencia de Kristen y Stella no les molestó para nada, es más, han dicho que en ningún momento sintieron que les robaran protagonismo y en todo momento intentaron relacionarse con los demás invitados, con quienes estuvieron bailando hasta la una de la madrugada.

La DJ de la boda ha compartido en redes sociales varias instantáneas de la actriz junto a las novias y con el resto de invitados a la celebración: "Hice de DJ anoche en la boda más divertida del mundo para estas dos increíbles mujeres. Además tuvimos unas invitadas inesperadas que bailaron con nosotros hasta el final de la noche. ¡Aparentemente, a Kristen Stewart le encantan los Beastie Boys", decía junto a la imagen.